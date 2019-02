KNMI: zee-ijs wordt steeds dunner

Het Arctische zee-ijs neemt niet alleen af in oppervlak maar ook in dikte. Ⓒ EPA

DE BILT - Het Arctische zee-ijs neemt niet alleen af in oppervlak maar ook in dikte. Bij het huidige tempo waarmee volgens satellietmetingen de zee-ijsdikte afneemt, is er over 50 jaar geen zee-ijs meer over in de zomer, zegt het KNMI.