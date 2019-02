Agent woest over kritiek DNB-schietpartij: ’Beste Sylvana...’

BIJ1-raadslid Simons ventileerde die kritiek in de gemeenteraad, meldt AT5. Volgens haar is ’een bovenmatig aantal kogels gebruikt’. „Het stoom kwam me uit de oren”, schrijft Joeri Sterringa, op de bewuste avond officier van dienst bij de Amsterdamse politie, over het moment waarop hij over de kritiek las.

„Geloof mij, als je in doodsangst bent, doe je er alles aan om te overleven. Veel mensen rennen weg om te overleven, maar wij, als dienders, zijn niet van het wegrennen en wij gaan de confrontatie aan. Dat is ons aangeleerd. Als er iemand met een mes en vuurwapen op je af komt rennen, blijf je schieten totdat deze persoon is uitgeschakeld.”

De man kwam op de politieagenten afrennen. De agenten gingen ’steeds meer schieten’, schrijft Sterringa, ’omdat de man of niet geraakt werd, of niet reageerde op de treffers’.

Lijkbleke agenten

Uiteindelijk schoten de agenten Fudge neer. Hij overleed meteen. „Mijn collega’s waren gelukkig niet gewond, maar ze waren helemaal bleek en compleet van slag”, zag Sterringa toen hij ter plaatse kwam.

„Ze hebben echt het idee gehad dat zij hebben gevochten voor hun leven. Zij dachten dat de man die op hen af kwam rennen hen wilde doorschieten of doodsteken. Dat het achteraf om vermoedelijk een nepwapen gaat, doet niets af aan hun angst. Ik heb het wapen zelf gezien en geloof mij, als iemand dit wapen op mij had gericht dan zou ik ook schieten.”

Schreeuwend wakker worden

Sterringa benadrukt dat er ’mensen van vlees en bloed’ werken bij de politie, gewone mensen met wellicht een gezin en familieleden. Het incident waarbij Michael Fudge (31) op agenten kwam afrennen, zeer vermoedelijk in de hoop doodgeschoten te worden, laat diepe sporen na.

„Als ik naar mijzelf kijk, heb ik twee nachten erg slecht geslapen. Ik ben zelfs een keer schreeuwend wakker geworden uit een nachtmerrie. Moet je nagaan dat ik zelf niet geschoten heb, maar wel zo veel last ervan heb gehad”, aldus Sterringa. „Ik hoop heel erg dat mijn collega’s, als zij hun ogen dicht doen om te gaan slapen, niet constant het filmpje zien waar zij in gezeten hebben.”