Standbeeld Italiaanse journalist beklad: ’Racist, verkrachter’

Het is voor zover bekend de eerste keer dat activisten een Italiaans beeld bekladden sinds het begin van de wereldwijde protesten tegen racisme. Montanelli, die in 2001 op 92-jarige leeftijd overleed, behoort tot de invloedrijkste Italiaanse journalisten van de vorige eeuw.

Een antifascistische groep had eerder al opgeroepen het beeld te verwijderen. Montanelli meldde zich in 1935 tijdens het bewind van dictator Benito Mussolini als vrijwilliger aan om in Afrika te vechten. Daar kocht hij een jong meisje waar hij ook mee trouwde.

„In Milaan zijn er een park en een standbeeld als eerbetoon aan Montanelli, die tot zijn dood trots vertelde dat hij een Eritrees kind van 12 kocht om haar als seksslaaf te gebruiken tijdens de agressie van het fascistische regime tegen Ethiopië”, aldus de groep op sociale media.

De actie tegen het beeld is echter opgeëist door een andere groep, die zich Rete Studenti Milano e Lume noemt. Die plaatste een kort filmpje op sociale media waarin te zien is hoe twee mensen verf over het standbeeld gooien. De groep zegt dat iemand als Montanelli niet geëerd zou moeten worden in de openbare ruimte.

’Nieuwe Taliban van het anti-racisme’

De actie leidde ook tot boze reacties. Giorgia Meloni van de rechts-conservatieve partij Fratelli d’Italia beklaagde zich over de „nieuwe Taliban van het anti-racisme.”

Burgemeester van Milaan Giuseppe Sala zei op sociale media dat het beeld niet zal worden weggehaald. „Hij was een grootse journalist die zich inzette voor de persvrijheid”, zei de burgemeester. „Als we een oordeel vellen over onze eigen levens, kunnen we dan beweren dat die vlekkeloos zijn?”