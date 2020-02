Wintersporter moet vrezen: staking bij skiliften dreigt

De vakbonden FO en CGT dreigen volgens de Franse nieuwszender LCI met een staking op zaterdag 15 februari. De bonden zijn ook ontevreden over de vergoedingen voor seizoenscontracten.

De zwaarst getroffen skistations worden vermoedelijk die in het departement Savoie, met meer dan een kwart van de stakende seizoenwerkers, zei vakbondssecretaris Eric Becker van vakbond FO.

Impact nog onduidelijk

Hoe heftig de acties precies worden is nog onduidelijk. Gesproken wordt over een werkonderbreking van drie uur. Andere leden van de vakbonden zouden met hardere acties willen komen. Vermoedelijk wordt de komende dagen meer duidelijk over de impact van de acties.

LCI publiceert een lijst met de wintersport-oorden die vermoedelijk getroffen worden.