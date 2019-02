Cel geëist in proces Frans vleesschandaal

Het proces draait om een vleesschandaal uit 2013 in Europa. Toen bleek dat paardenvlees als rundvlees was verkocht en verwerkt. De in totaal vier beklaagden, de Fransen Poujol en Patrice Monguillon en de Nederlanders Jan F. en Hendricus W, worden berecht wegens oplichting en fraude in georganiseerd verband.

Jan F. was volgens de aanklagers „de grote organisator van deze oplichterij.” Hij zou nooit meer vlees in Frankrijk mogen verkopen en van Poujol zou 870.000 euro in beslag genomen moeten worden. De vleesfraude was een van de belangrijkste voedselfraudes van de afgelopen jaren volgens de aanklagers. De herkomst van het vlees werd tot in de details verdonkeremaand in de opslagruimtes die Jan F. benutte en vervolgens bij de firma Spanghero in het Zuid-Franse Castelnaudary.

Jan F. en Poujol opereerden samen en verdienden er veel aan, volgens de aanklagers. De twee anderen worden als medeplichtigen gezien. Tegen Hendricus W. is anderhalf jaar cel voorwaardelijk geëist en tegen Monguillon 2 jaar voorwaardelijk en 10.000 euro boete.

Bekijk ook: Nederlandse verdachte paardenvleesfraude vast