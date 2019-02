Luchthaven Schiphol. Ⓒ Hollandse Hoogte

Brussel - De kans dat Nederland zijn zin krijgt in Brussel wat betreft een Europese vliegbelasting lijkt klein, want één dwarsligger is genoeg om de groene droom van het kabinet te verknoeien. Staatssecretaris Snel (Financiën) hield zijn EU-collega’s dinsdag in Brussel voor dat er toch werk van zo’n gezamenlijke taks gemaakt moet worden.