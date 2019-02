’El Chapo’ schuldig bevonden in de VS

Dat melden persbureaus AP en Reuters. Een gevangenisstraf is nog niet bekend, die wordt bepaald op 25 juni. Mogelijk belandt de drugscrimineel levenslang in de gevangenis. Guzmán is op alle tien de aanklachten schuldig bevonden.

El Chapo was de baas van het Sinaloa-kartel, een gevreesd drugsimperium dat ook in verband wordt gebracht met talloze moorden. De drugsbaron werd gearresteerd in januari 2016, nadat hij eerder uit een zeer zwaarbewaakte gevangenis kon ontsnappen via een tunnel. Daarna kon hij vijf maanden voortvluchtig blijven.

Megaproces

Het proces duurde drie maanden. Tijdens het proces werden details besproken die stuk voor stuk een filmscript op zichzelf hadden kunnen zijn, over gruwelijke moordpartijen, cocaïne in jalapeno-blikjes, een naakte ontsnapping, politieke afrekeningen en omkoping.

El Chapo op het moment dat hij wordt teruggevangen, vijf maanden na zijn wonderlijke (en tweede) ontsnapping. Ⓒ AFP

Zo zou onder meer ex-president Enrique Peña Nieto zijn omgekocht met 100 miljoen dollar. Ook zou El Chapo routinematig 13-jarige meisjes, soms nadat ze waren gedrogeerd, hebben verkracht. Volgens een persoonlijke secretaresse zag hij ze als ’vitamines’.

’El Chapo’ komt aan in New York vanuit Mexico, eind 2017. Ⓒ AFP

Manhattan

Guzmán zit momenteel in een relatief kleine zwaar beveiligde gevangenis in Manhattan, niet ver van de Brooklyn Bridge. Het is onduidelijk waar hij straf zal uitzitten. El Chapo ontsnapte in totaal twee keer uit Mexicaanse gevangenissen, in 2001 in een wasmand en in 2015 dus, via een tunnel die handlangers hadden uitgegraven.

