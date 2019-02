Secretaresse 2.0 klimt op

De tijd dat secretaresses uitsluitend bezig waren met typen, kopietjes maken en koffie halen is voorbij. Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Hoe gaat het met de secretaresse? Het beroep van kopietjes maken, koffie halen en een taxi bellen is nagenoeg verdwenen door de digitalisering. Is dit het einde van het ooit zo glamoureuze beroep? De secretaresses mijmerden dinsdag in de Jaarbeurs over hun werkgeluk. „De mannen kunnen zich tegenwoordig beter behelpen dan vroeger.”