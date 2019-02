Verdachte in tranen: ’Het spijt me heel erg’

Alice en Miki waren net twee weken herenigd, in Goes. De twee ontmoetten elkaar ruim twee jaar geleden op Malta, waar ze allebei werkten. Ⓒ EIGEN FOTO

Middelburg - „Het spijt me heel erg”, zo zei Sven M. al snikkend dinsdagmiddag voor de rechtbank in Middelburg. Hij verscheen daar als verdachte voor het fatale ongeval in Goes van afgelopen oktober, waarbij een stel (33 en 30 jaar) om het leven kwam. „Ik vind het verschrikkelijk, wat er is gebeurd.”