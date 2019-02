Eerste Kamer houdt privatisering Holland Casino tegen

De VVD-bewindsman kondigt aan terug naar de tekentafel te gaan, om te proberen een meerderheid van de senaat toch mee te krijgen. Het plan van de minister is om nog voor eind mei, voordat de Eerste Kamer van samenstelling verandert, met een nieuw voorstel te komen.

Het doel van de verkoop van Holland Casino is om het monopolie van de overheid op casino’s te beëindigen. Het is namelijk niet de taak van de overheid om gokken aan te bieden, vindt het kabinet. De veertien vestigingen moeten dan ook worden verkocht aan marktpartijen.

Gokverslaafden

In de senaat klonk vooral kritiek omdat er wordt gevreesd voor de toekomst van de vestigingen. CDA, PVV, SP, PvdA en ChristenUnie zijn bang dat gokverslaafden in de toekomst mogelijk verkeerd terecht komen, als Holland Casino niet meer van de overheid is.

Er werd in de Eerste Kamer ook gesproken over legalisering van online gokken. Volgende week stemmen senatoren over dat voorstel. Daar lijkt wél een meerderheid voor te zijn.