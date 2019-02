Ⓒ ANP XTRA

Onder de dekens kruipen met chocolade en jankfilms, de bloemetjes buitenzetten in de karaokebar (en daar keihard meeblèren met I Will Survive), of al zijn spullen in vuilniszakken van het balkon gooien? We gingen de straat op en vroegen: ’Hoe overleefde u een gebroken hart?’