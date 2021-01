Joe Biden heeft tweede dosis coronavaccin binnen

De Democraat Biden heeft de strijd tegen de coronapandemie tot hoogste prioriteit uitgeroepen. Hij zei maandag dat het eerst nog slechter wordt voordat er verbetering in de situatie komt. In de Verenigde Staten zijn bijna 375.000 mensen overleden als gevolg van het coronavirus en er komen dagelijks duizenden slachtoffers bij.

„Mijn eerste prioriteit is het vaccin bij de mensen in de arm te krijgen - zoals we dat zojuist deden - zo snel als het kan”, zei Biden na zijn inenting. „Drie- tot vierduizend mensen die per dag sterven is onaanvaardbaar. Het is slecht en we kunnen veel doen om het te veranderen.” Hij zei dat hij donderdag een nieuwe strategie zal aankondigen voor de corona-aanpak.

Ook benadrukte de aankomend president de noodzaak om sociale afstand te houden en om mondkapjes te dragen. Hij zei „geschokt” te zijn dat Republikeinse parlementariërs weigerden mondkapjes te dragen toen ze tijdens de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers in veiligheid waren gebracht. „Ik denk dat het onverantwoord is. Het is geen politieke kwestie, het is een kwestie van openbare veiligheid.”