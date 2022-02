Rutte: sowieso sancties tegen Rusland, maar een inval is nog niet bevestigd

Volgens Rutte is een inval van Russen in Oekraïne nog niet bevestigd. Maar alleen al het erkennen van de regio’s Loehansk en Donetsk noemt Rutte een ’directe schending’ van de soevereiniteit. „Dit is een escalatie”, aldus Rutte. De minister-president geeft aan intensieve contacten te hebben met andere landen, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor een sanctiepakket.

„Zodra dat rond is, zullen we dat naar buiten brengen”, aldus Rutte. Hij geeft aan dat hij eerst ’precies wil weten’ of er een militaire invasie is gestart. „Dat is nog niet bevestigd.” Als dat het geval is, zal het sanctiepakket ook zwaarder zijn, aldus Rutte.

„Het erkennen van de republiek is al een onacceptabel feit en raakt aan de stabiliteit in ons deel van de wereld”, zei Rutte. Hij zei niet te willen ’speculeren’ over de vraag of de Russische krijgsmacht al bezig is met militaire acties in het gebied. Mocht een sanctiepakket worden ingesteld, zal Rusland dat zeker voelen, aldus Rutte. „Zij hebben denk ik voldoende zicht op wat wij kunnen en zijn daar ook terecht bezorgd over.”