Roep ’Pak de miljardairs’ klinkt steeds luider

Veel meer dan het herhalen van zijn oude leuze voor de vorige presidentsverkiezing, heeft Trump niet voor 2020. De Democraten hebben daarentegen sinds kort een nieuw en bovenal aansprekend verhaal ontdekt: belastingverhoging voor de superrijken. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Amper een half jaar geleden zouden voorstellen om in de VS de belastingen te verhogen politieke zelfmoord hebben betekend. Nu buitelt de ene Democratische presidentskandidaat over de andere met steeds ingrijpendere voorstellen om de Amerikaanse miljardairs hun centen af te nemen. Tot grote tevredenheid van Joe Sixpack, de Amerikaanse Jan Modaal.