Ook protest in Utrecht: ’Organisator verantwoordelijk voor maatregelen’

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de aanvraag nog in behandeling is. „Samen met de organisatoren gaan we kijken hoe de demonstraties zo goed en veilig mogelijk ingericht kunnen worden, met inachtneming van de coronamaatregelen. Het treffen van de maatregelen is primair de verantwoordelijkheid van de organisator zelf.”

De organisatie van het protest, onder meer Keti Koti Utrecht en Stop Blackface, roept op 1,5 meter afstand te houden, gezichtsmaskers te dragen en handschoenen aan te doen. Er hebben zich dinsdag een paar honderd mensen opgegeven.