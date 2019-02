Defensie verkoopt m-fregatten aan Chili

Het gaat om de zogeheten multipurpose fregatten die in ’93 en ’95 bij de zeemacht in dienst kwamen en het einde van hun levensduur naderen. Nederland laat samen met België vier nieuwe m-fregatten bouwen. Vanaf 2024 moeten ze bij beider marines in de vaart komen.

Eerder kocht Chili van Nederland voor zo’n 100 miljoen euro 18 F-16’s. Bij dat bedrag zat ook assistentie bij het opleiden van piloten en technici. Hoeveel geld Chili voor de twee m-fregatten over heeft, is nog niet duidelijk, evenmin wat behalve de standaardbewapening bij de prijs is inbegrepen.

De marine vervangt de komende jaren voor zo’n 10 miljard euro aan materieel. Behalve de m-fregatten naderen ook de mijnenjagers en de onderzeeboten het eind van hun levensduur.