Nederland ontsnapt aan procedure om pulsvisserij

“Ik kan bevestigen dat hier nu geen sprake van is”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie over zo’n zogeheten inbreukprocedure. Europese ambtenaren hebben wel onderzoek gedaan naar de Nederlandse praktijken met het verlenen van vergunningen aan pulsvissers. Maar het onderwerp komt niet op de agenda van wekelijkse vergadering van alle commissarissen.

De Franse milieuclub Bloom diende vorig jaar een klacht in in Brussel. Dit omdat Nederland een groot deel van de pulsvergunningen illegaal zou hebben afgegeven. Nederlandse bewindslieden hebben de afgelopen tien jaar tot irritatie van zowat alle andere landen steeds meer vergunningen afgegeven terwijl de vangstmethode nog niet volledig was gelegaliseerd.

Vraagtekens

Dit gebeurde onder andere onder het mom van ‘wetenschappelijk onderzoek’, iets waar buitenlandse vissers grote vraagtekens bij hebben. Maar iedere vergunning werd door Nederland wel aangemeld in Brussel.

Nederland mag ontsnappen aan een inbreukprocedure, woensdag komt er waarschijnlijk wel een algeheel verbod op pulsvissen. De vraag is nog of minister Schouten (Landbouw) het voor elkaar kan boksen dat er een overgangsperiode kan worden bedongen. Het maximaal haalbare lijkt tot 1 januari 2022, voor 5 procent van de vloot wat betekent dat het aantal vergunningen flink moet worden teruggeschroefd.

Scenario’s

In het minst slechte scenario voor Nederland wordt tegen die tijd ook de laatste stand van zaken rondom wetenschappelijk onderzoek meegenomen. Een groot onderzoek is niet voor het einde van dit jaar klaar.

Met de pulsmethode worden platvissen met elektrische schokjes van de zeebodem gewekt. Het leidt tot veel minder brandstofverbruik en een grotere visvangst. Maar andere vissers klaagden steen en been over de efficiënte Nederlanders. Terwijl hun gemeenschappen onder druk staan, werd de zee naar hun gevoel voor hun ogen leeggevist door grote Nederlandse kotters.