Beloning in zaak dodelijke schietpartij R’dam

Dairon Alberto werd doodgeschoten op de Rechthuislaan toen hij met vrienden stond te praten. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - In het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in de Rotterdamse wijk Katendrecht vorig jaar oktober looft het Openbaar Ministerie een beloning uit van 25.000 euro voor de gouden tip. Op 28 oktober kwam Dairon Alberto door het vuurwapengeweld om het leven. In het programma Opsporing Verzocht was dinsdagavond opnieuw aandacht voor de zaak, waar 25 rechercheurs aan werken. Onlangs breidde het onderzoek zich uit naar Curaçao, omdat er een mogelijke dader naar Curaçao is gevlucht.