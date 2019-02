Intertoys wankelt: ’Waar moeten we nu speelgoed gaan kopen?’

Heb ik genoeg gespaard? Of zal ik iets anders nemen? Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Geen Paniek, valt te lezen in de vitrine van de Intertoys in de Amsterdamse Kalverstraat. Het dobbelspel heeft een toepasselijke naam, want de schok is bij sommige passanten groot nu de laatste speelgoedketen in ons land uitstel van betaling heeft aangevraagd. Een veeg teken.