Hof verdubbelt straf voor bestelen bejaarden

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde beiden tot twaalf maanden cel. Eerder hadden ze van de politierechter een half jaar cel gekregen, maar daartegen waren ze in beroep gegaan. De aanklager bij het hof had opnieuw zes maanden cel geëist.

Het hof noemt de geraffineerde wijze waarop de twee te werk gingen, de kwetsbare doelgroep en het risico op herhaling als redenen voor de hogere celstraf. Het gaat om een man en vrouw van begin twintig zonder bekende woon- of verblijfplaats.

Pincodes afkijken

Het tweetal keek in verschillende winkels stiekem de pincode af van oude mensen. Later spraken zij deze mensen aan om de weg te vragen, waarbij ze de pinpas wisten te stelen. Met de bankpasjes en afgekeken pincodes haalden zij telkens 1000 tot 2000 euro van de rekening van hun slachtoffers af.

Het hof spreekt van een planmatige aanpak en laakt dat de twee geen enkele verantwoording hebben genomen voor hun daden.