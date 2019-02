Tip over verdwijningsmysterie Haags kind

Jaïr Soares verdween tijdens dagje strand in Monster. Ⓒ Foro Serge LIGTENBERG

Den Haag - Bij de politie en De Telegraaf heeft zich iemand gemeld met een tip over de verdwijning van de zevenjarige Jaïr Soares in 1995 op het strand van Monster bij Loosduinen. Het coldcaseteam van de Haagse politie zegt de tip over een pedofiel die destijds in de buurt actief was, te onderzoeken.