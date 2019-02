Rutte: de tijd dringt voor Brexit

Rutte en de Britse premier Theresa May. Ⓒ Reuters

DEN HAAG - Premier Mark Rutte zegt dat „de tijd dringt”, rond de Brexit. Hij sprak dinsdag met de Britse premier Theresa May. „De tijd dringt. Londen is nu aan zet”, twitterde Rutte na het gesprek. „Het belang van een gezamenlijk akkoord is duidelijk. Ik juich overleg in Brussel toe.”