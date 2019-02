Biddag met zwart randje

Het dreigende verbod op pulsvissen hangt als een donkere wolk boven het christelijke vissersdorp Urk. Ⓒ AN

Tientallen vissersfamilies wacht vandaag een zware dag nu Europa besluit over de toekomst van de pulsvisserij. Dat pakt vrijwel zeker slecht voor hen uit. Terwijl de pulsvissers in Urk naar de kerk gaan voor biddag, wordt in Straatsburg hun lot bezegeld.