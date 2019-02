Mantelzorger snakt naar flexibele baas

Bijna twee miljoen Nederlanders combineren volgens het SCP een baan met het geven van mantelzorg, dus met het geven van hulp aan een naaste met gezondheidsproblemen. Het gros van hen (73 procent) kan het werk naar eigen zeggen goed combineren met de mantelzorg. Toch is het nog wel voor enige verbetering vatbaar.

Het zou veel mantelzorgers lucht geven als ze over hun pittige situatie spraken met hun leidinggevende. Ruim de helft heeft dat al gedaan en ervoer bijna altijd begrip. In twintig procent van de gevallen werden er met de baas afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over flexibele werktijden, of direct vrij kunnen nemen als dat plots nodig is. De personen die het gesprek met hun chef aangingen ervaren minder tijdsdruk. „De leidinggevende speelt dus een cruciale rol in de ondersteuning van werkenden met een intensieve zorgtaak”, concludeert het SCP.

In de enquête geven werkende mantelzorgers aan dat zij het hanteren van flexibele werktijden als een van de beste manieren zien om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren. Veel minder enthousiast zijn ze over het inzetten van zorgverlof, omdat dit ze vaak een flinke slok aan salaris kost. Dan zetten ze liever nog vakantiedagen in om voor hun partner, kind of andere naaste te zorgen.