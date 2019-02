’Kabinet gaat naast vissers staan’

Minister Schouten (l.) sprak met demonstrerende pulsvissers in Den Haag. Ⓒ Serge Ligtenberg

Nederland heeft de slag om pulsvisserij verloren. Minister Schouten (Landbouw) probeerde de uitvinding nog te redden, maar vandaag staat ze met lege handen aan wal tussen de vissers op Urk. „Het kabinet gaat naast hen staan, want de visserij hoort bij Nederland. Dit is niet alleen een economische sector, dit is ook een cultuurhistorische sector. Dat gaat echt niet door een pennenstreek van Europa verloren.”