College Maastricht onder vuur in spionageaffaire

Het historische raadhuis van Maastricht. Ⓒ DE TELEGRAAF

MAASTRICHT - Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht is nog niet van de kritische gemeenteraad af in de zogenoemde spionageaffaire. De raad kraakte dinsdagavond een groot aantal harde noten maar hakte nog geen knoop door over de toekomst van de betrokken wethouders. In de affaire bespioneerde een extern recherchebureau de mailboxen van 41 ambtenaren, en verhoorde lastige ambtenaren in opdracht van de gemeentesecretaris.