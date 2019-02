Anonieme wietroker vindt tijger in woning

De tijger zat in een kooi in een woning aan East Avenue J. De kooi bevond zich in de garage, en zat niet op slot. De garage was afgesloten met een schroevendraaier en een stuk nylon.

De anonieme tipgever wees een week geleden op het dier. De tipgever, samen met een tweede persoon, zegt dat ze bij het huis waren om wiet te roken. De tipgever en diens compagnon dachten te hallucineren toen ze de tijger voor het eerst zagen.

Ⓒ REUTERS

Lara Cottingham, een ambtenaar van Houston, zegt: „Het gaat om een kleine kooi in een garage, in een huis dat er niet al te best uit ziet. Het is belangrijk dat we het dier uit deze situatie halen.”

BARC, een instantie dat zich inzet voor dieren die een nieuw huis zoeken, trof de tijger maandag. Zij schakelden de politie in.

De tijger werd verdoofd om het uit de woning kunnen verplaatsen. De tijger zal tijdelijk verblijven bij een opvang van BARC.

Dierentuin

Hoewel Houston wel een dierentuin heeft, zeggen zij niets te kunnen doen voor het dier: „The Houston Zoo is het huis van twee Maleisische tijgers en heeft niet de capaciteiten om extra tijgers op te vangen.”