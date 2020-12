18 jaar cel en vrijspraak in zaak liquidatie Rotterdam-Kralingen

De straf die de Rotterdamse rechtbank N. vrijdag oplegde is een stuk lager dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Die wilde namelijk dat de Rotterdammer 26 jaar achter de tralies zou verdwijnen. Sun L. (30), de neef van het slachtoffer, die door justitie werd gezien als de kwade genius achter de liquidatie, kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Het OM wilde hem juist 25 jaar achter de tralies verschijnen. Echter de rechtbank vond het niet bewezen dat L., wiens iPhone een cruciale rol speelde bij de dood van zijn oom, de opdrachtgever is. Wel kon hij weten dat zijn oom slachtoffer van geweld zou kunnen worden. Op zijn iPhone stonden onder meer de foto van het slachtoffer en diens huisadres. Ook werd hij schuldig bevonden aan witwassen. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij nooit heeft willen verklaren.

Vrijspraak

Twee andere verdachten werden door de rechtbank vrijgesproken. Zo werd volgens de rechtbank niet door justitie bewezen dat de 32-jarige Jin X., die het OM als de moordmakelaar ziet, betrokken was bij de liquidatie. Het OM had tegen hem 23 jaar geëist.

Choi werd op 17 oktober 2018 onder vuur genomen in zijn auto op de kruising van de Willem Ruyslaan met de Oudedijk. Met vermoedelijk een Uzi werden er tien kogels afgevuurd. Choi werd in zijn nek en hoofd geraakt en lag dagenlang in coma voor hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.

Het is nog steeds een raadsel waarom de in Hong Kong geboren Rotterdammer dood moest. Tijdens de behandeling van de rechtszaak wasten de hoofdrolspelers hun handen in onschuld en zwegen over de achtergronden. Het OM vermoedde dat de reden voor de liquidatie te vinden is in geld. Volgens justitie moest L. voor zijn oom Choi, die in de drugswereld werkzaam was, een groot geldbedrag naar Hong Kong hebben moeten brengen, maar zou daar een groot deel van vergokt hebben.