Politie zoekt grote ontsnapte katachtige in Herkenbosch

Binnenland

Gevluchte hond van doodgereden man op A58 terecht

De man die donderdagavond op de snelweg A58 ter hoogte van het Brabantse Moergestel om het leven kwam toen hij werd aangereden is een 58-jarige Duitser. Het slachtoffer ging achter een hond aan die de snelweg op was gelopen. Een agent heeft de hond, die de middenberm in was gerend, kunnen vangen.