Eis 18 jaar en tbs tegen Syriër Osama I.

Eerst viel Osama I. met een mes de Egyptenaar Abbas aan in zijn woning aan de Botsaartstraat. ,,Hij werd hysterisch”, zei hij tegen de politie. In de rechtbank beweerde hij dat het een geval van zelfverdediging was.

Daarna ging hij naar het huis van de man die hij ‘de advocaat’ noemde in de Joseph Postmesstraat. Diens vrouw Nabila deed open en werd meteen aangevallen. Haar dochter Enas sprong ertussen. Hij reet haar gezicht open met het mes. Overbuurman Jack die het zag gebeuren schoot te hulp, redde haar leven maar werd zelf ook meermalen gestoken door Osama I. Voor Nabila kwam alle hulp te laat. Zij overleed in de gang van haar woning.

