Ondanks inflatie massaal met vakantie: alarmcentrale voorziet 800.000 hulpvragen van toeristen

Ook Saskia Fokkema en haar kinderen Maureen en Camiel zijn zo goed als klaar voor vertrek. Ⓒ Rene Bouwman

Deze zaterdag gaan de eerste vakantiegangers op weg naar de zon, bergen of andere bestemming. In de meeste gevallen met de auto, en dat betekent lange files en stress onderweg. Dat het druk gaat worden staat vast. Want ondanks de inflatie gaan we massaal met vakantie. De ANWB Alarmcentrale is er klaar voor; al sinds vorig jaar oktober worden de voorbereidingen getroffen om de naar verwachting meer dan 800.000 hulpvragen deze zomer te beantwoorden.