Vrouwen woedend over bizarre date-advertentie

Een 35-jarige Australiër uit Canberra heeft veel eisen op zijn lijstje staan.

Zo mag zijn nieuwe vriendin niet ouder zijn dan 23. De weegschaal moet maximaal 47 kilo aantippen en de nieuwe droomdate mag niet groter zijn dan 1.55 meter.

Verder moet ’ze’ fanatiek sporten (’geen graatmagere of dikke meisjes, nee bedankt’) en liefst blank of een klein beetje gekleurd zijn.

Verder heeft de dreamgirl natuurlijk een vaste baan, en beschikt ze over een ’redelijk nieuwe auto’.

Ook moet zijn aanstaande minstens cup C hebben. Verder stelt de Australiër eisen aan de vagina (..) van de dame. En o ja, ’goedkope’ tattoos zijn ook een ’no-go’ net als piercings in haar gezicht.

Zelfs aan haar exen worden eisen gesteld. Hij mag ze niet kennen, en ze moeten niet in de buurt van de vrouw wonen. Een andere eis is dat ze natuurlijk bereid is naar ’zijn’ Canberra te verhuizen.

Maar de lijst is nog niet compleet. De vrouw moet een ’goede persoonlijkheid’ hebben. Uiteraard heeft ze gevoel voor humor. Ze is geen opschepper en maakt ook nooit ruzie over ’niks’.

En wat mag ze dan van hem verwachten? Daar is de droomprins op het witte paard kort over. Hij waarschuwt zijn nieuwe vlam alvast dat ze niet boos moet zijn als hij soms het hele weekend niet thuis komt...

’Ik ben een 35-jarige verloren ziel die liefde zoekt’, concludeert hij op Facebook.

’Wat een idioot’

Op allerlei Australische sites wordt de advertentie bekritiseerd. „Wat een idioot”, is nog één van de mildste commentaren. „Vrouwen tot 23 jaar? Wat een creep!’. Eén vrouw schrijft: ’Ik begrijp wel waarom hij op z’n 35e nog single is’.