Britse bank stort per ongeluk ’kerstbonus’ van 155 miljoen op 75.000 rekeningen

De bank die een dochteronderneming is van de Spaanse Banco de Santander, heeft klanten verzekerd dat niemand is benadeeld door de fout en dat er hard wordt gewerkt om de ten onrechte uitgevoerde betalingen terug te krijgen. Dat is volgens Britse media geen gemakkelijke opgave, omdat veel betalingen naar rekeningen van andere banken en instellingen zijn gedaan. Het zou ook moeilijk zijn geld terug te halen bij mensen of instellingen die het in de kerstvakantie al hebben verbrast.