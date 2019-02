’Taboe op werk over mantelzorg’

Coördinator Ludwien Wassink van Stichting Eva in Leiden, die mantelzorgers begeleidt. Ⓒ René Oudshoorn

LEIDEN - Mantelzorgers moeten problemen met hun baan bespreekbaar maken bij werkgevers. Ze denken te vaak dat deze combinatie op de werkvloer onacceptabel is. Het tegendeel blijkt waar. „Er is een taboe, maar ook collega’s hebben er best begrip voor.”