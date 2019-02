Flitsmeister waarschuwt voor overwegen

De melding wordt gedaan als Flitsmeistergebruikers in de buurt komen van een als gevaarlijk bekend staande of onbewaakte overweg. Automobilisten remmen nu nog vaak plotseling af bij een onbewaakte overweg en reageren later dan bij een bewaakte overgang, aldus ProRail.

De verwachting is dat mensen door de melding van de app onbewaakte overwegen anders naderen. „Doordat zij nu tijdig een melding ontvangen, verwachten we dat ze zich eerder bewust zijn dat ze een overweg naderen, rustiger afremmen en hun snelheid beter controleren”, stelt de spoorbeheerder.

Of dat echt zo is, moet nog blijken. Flitsmeister gaat data analyseren en gebruikers om feedback vragen met een enquête.