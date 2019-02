Ajaxfans schieten vuurpijlen naar selectie Real Madrid

Amsterdam - De spelers van Real Madrid zitten vanochtend waarschijnlijk gebroken aan het ontbijt. Zij werden vannacht namelijk ’getrakteerd’ op zwaar vuurwerk voor het Amsterdamse Okura Hotel. De harde kern van Ajax is vermoedelijk verantwoordelijk voor de vuurwerkshow. De politie heeft vier personen aangehouden in verband met het afsteken van vuurwerk in de buurt van de Ferdinand Bolstraat.