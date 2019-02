Aangifte lekken sollicitatie Emile Roemer

De provincie Gelderland gaat aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke informatie over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning. Ⓒ ANP

ARNHEM - De provincie Gelderland gaat aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke informatie over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning. Dat bevestigt de woordvoerder van de Gelderse Provinciale Staten na berichtgeving door Omroep Gelderland. De Gelderlander onthulde eerder dat oud-fractieleider van de SP Emile Roemer in de race was. Hij legde het uiteindelijk af tegen de Apeldoornse burgemeester John Berends.