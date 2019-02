’Nederlands HBO-diploma te koop in Qatar’

Volgens NRC Handelsblad doet de inspectie onderzoek naar het filiaal van NHL Stenden waar goede cijfers te koop zijn. „De vestiging in Doha worstelt met nepotisme, tentamen- en diplomafraude”, aldus de krant. Een oud-medewerker zou de school hebben aangegeven bij de inspectie. NHL was sinds 2014 op de hoogte maar zou niks hebben gedaan.

Fusieschool NHL Stenden valt met 24.000 studenten en 2.000 medewerkers net buiten de top-10 van grootste hogescholen in Nederland.

Papier meer waard

Volgens de oud werknemer die als klokkenluider fungeerde, heeft ’een diploma van Stenden in Qatar nog minder waarde dan het papier waarop het gedrukt is’. Er zou geen enkel toezicht of controle op de kwaliteit zijn en de ernst van de problemen is ’een publiek geheim in Leeuwarden’.

Bestuursvoorzitter Erica Schaper zegt tegen NRC dat er in Qatar ’goed onderwijs’ wordt geboden. Ook een oud-bestuurder zegt dat onafhankelijk onderzoek geen problemen aan het licht zou hebben gebracht.

De krant schrijft over een afscheidsmail van een Zwitserse docent bij Stenden Qatar. Daarin vertelt de man over studenten die niet eens weten hoe tekstverwerkingsprogramma Word werkt, over tentamens waarvoor cijfers op onverklaarbare wijze worden opgehoogd en over „meer dan twintig studenten” die geld en cadeaus hebben gegeven aan medewerkers, in ruil voor goede cijfers.

Ook deze man ontvlucht Stenden Qatar, maar veel andere werknemers doen dat niet. Zij zijn aan Doha gebonden, vanwege hun werkvisum en de hoge salarissen.

Het collegegeld van Stenden Qatar bedraagt omgerekend zo’n 15.000 euro per studiejaar. Sinds 2000 kregen achthonderd studenten uit veertig landen bij Stenden Qatar „een in Nederland geaccrediteerd” hogeschooldiploma, op het gebied van toerisme en international business.