Boze automobilist rijdt in op vakbondsmannen

Het incident speelde zich af in de buurt van het stadion van voetbalclub KAA Gent. Daar staat een stakerspost die zware verkeershinder veroorzaakt. De automobilist werd agressief en reed op de stakers in. De slachtoffers zouden niet zwaargewond zijn.

De nationale staking veroorzaakt in het hele land hinder. Bij het spoor begon dinsdag om 22.00 uur al een staking van een etmaal. In hoofdstad Brussel rijdt slechts een van de vier metrolijnen en zijn er nauwelijks trams en bussen. Veel bedrijven zijn gesloten of laten hun werknemers van huis uit werken. Op de weg waren er tijdens de gebruikelijke ochtendspits nauwelijks files.

Er is tot 22 uur geen vliegverkeer in België. In Antwerpen liggen 33 schepen te wachten om de haven in of uit te varen.