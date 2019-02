Erasmus MC start met operaties ’open ruggetje’ bij ongeboren kinderen

Het ziekenhuis bevestigt de foetale chirurgie bij, naar verwachting, vijf ongeboren baby’s. De operaties, in de tweede helft van dit jaar, worden geleid door de Duits-Amerikaanse gynaecoloog dr. Ahmed Alexander Baschat van het Johns Hopkins Center voor foetale geneeskunde in Baltimore. Baschat krijgt in Rotterdam een aanstelling voor vier jaar als gasthoogleraar.

Groot-Brittannië ligt met dit soort ingrepen bij het ongeboren kind nog wat voor op Nederland. Daar repareerden Britse chirurgen (samen met Belgische collega’s uit Leuven) eind vorige week in het University College in Londen het ’open ruggetje’ van de nog ongeboren baby van Bethan Simpson, een jonge Engelse vrouw. Haar kind werd voor korte tijd uit haar baarmoeder gehaald en na de ingreep onmiddellijk weer veilig teruggeplaatst.

Kijkoperatie

In Rotterdam zal, anders dan in Londen, de baarmoeder niet geheel chirurgisch worden geopend. Met een kijkoperatie denken artsen het zogeheten ’neuraalbuisdefect’ bij het kind te kunnen herstellen. Volgens deskundigen kan het geheel openmaken van de baarmoeder namelijk gevolgen hebben voor eventueel volgende zwangerschappen. ,,Het verzwakt de stevigheid van de baarmoeder, waarop deze ook in de toekomst gemakkelijker kan scheuren. Met enkele gaatjes daarin nu, speelt dat nadeel straks veel minder”, weet een gynaecoloog.

Spina bifida komt gemiddeld bij vier tot vijf kinderen op tienduizend geboorten voor. In Nederland komen per jaar circa 80 kinderen met deze aandoening ter wereld. Als gekozen wordt voor operatie dan wijkt men nu nog uit naar Leuven. Straks kan dit dus ook in Rotterdam.