Ingeblikte poep schittert naast Pindakaasvloer

Hij bracht het item uit in een oplage van negentig blikjes, waarvan er vorig jaar nog één op de internationale kunstbeurs Tefaf te bewonderen was, nadat het al voor de opening van het evenement was verkocht. Het museum, dat nu maar liefst zes blikjes toont, snapt best waarom: „Zijn blikje poep groeide uit tot icoon van de avant-gardekunst.”

De Merda d’Artista werd overigens in Nederland al een jaar na de creatie ervan als kunst gezien en, voor het eerst, geëxposeerd op een tentoonstelling, namelijk in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Meer ongebruikelijke materialen

De jonggestorven artiest hanteerde meer ongebruikelijke materialen en methoden: van eieren waarop hij zijn vingerafdrukken zette tot mensen aan wie hij vroeg op een sokkel te staan om een levende sculptuur te worden. Zij werden dan gesigneerd. Het publiek kan in Schiedam ook weer een voetstuk van de hand van Manzoni bestijgen en zich even een kunstwerk voelen. En zo’n ei is er ook.

De expositie in Schiedam is volgens een woordvoerster het eerste overzicht van Manzoni’s werk in Nederland in een halve eeuw. „De tentoonstelling laat niet alleen Manzoni’s artistieke ontwikkeling zien. Ook de samenwerking met kunstenaars in Nederland en daarbuiten komt aan bod. Hij inspireerde Wim T. Schippers voor zijn Pindakaasvloer. Die is sinds acht jaar weer te bekijken. Speciaal voor Schiedam creëerde de kunstenaar een nieuwe ronde versie met – vanwege een paal – een hap eruit.”

Jan Schoonhoven

Manzoni beïnvloedde ook andere Nederlandse kunstenaars, onder wie Jan Schoonhoven. „Hij liet, zoals Jan Schoonhoven opmerkte, de noodzaak zien ook de laatste resten van het overbodige overboord te zetten. Manzoni leidde ze naar het wit, de leegte, de ideeën.”

De tentoonstelling belicht ook de samenwerking tussen Manzoni en de internationale Zero-kunstenaarsgroep. Ook is de briefwisseling te volgen tussen de Rotterdamse Zero-groep en haar manager Hans Sonnenberg.

Manzoni in Holland* duurt tot en met 2 juni.