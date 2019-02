Hier komt El Chapo terecht

De Supermax gevangenis in Colorado. Ⓒ Hollandse Hoogte

Alcatraz - De meest bekende maffiabaas van de wereld zal de rest van zijn dagen waarschijnlijk moeten slijten in de beruchte Alcatraz of the Rocky Mountains gevangenis. Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als El Chapo, ontsnapte al twee keer uit een gevangenis en komt mede daardoor in aanmerking voor de extreem zwaar beveiligde gevangenis. Dat meldt New York Post.