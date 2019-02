Man met 24 kilo ketamine in auto van weg geplukt

Het voertuig met Spaans kenteken kreeg het ’volgteken’ van de politie. De bestuurder overhandigde een geldig Nederlands kenteken en uit navraag bij collega’s bleken er ook geen bijzonderheden. Totdat de agenten dozen en sealbags met poeder aantroffen in de kofferbak van de auto.

Hallucinaties

Later bleek het om 24 kilo ketamine te gaan. Dat middel kan hallucinaties opwekken en wordt ook wel als verdovingsmiddel gebruikt. Zonder voorschrift van een huisarts is het gebruik of bezitten van deze drug strafbaar.

De man is aangehouden en zit achter tralies.