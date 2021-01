Extreme kou maakt plaats voor bedwelmende hitte in Spanje: van -36 naar 29 graden

Dat het weer in Spanje zo’n radicale omslag maakt, heeft alles te maken met de zuidelijke ligging van het land. De warme lucht vanuit Afrika is altijd dichtbij. Begin januari kon die Afrikaanse lucht Spanje niet bereiken. Er stroomde een noordenwind door het land die een bijzonder koude lucht met zich mee bracht. Vooral in Madrid viel een enorm pak sneeuw. Boven dit sneeuwdek koelde het dusdanig snel af dat er zeldzaam lage temperaturen werden gemeten.

Afgelopen week nam de zuidelijke stroming het over. Uitbundige zonneschijn en een warme wind uit Afrika zorgen ervoor dat de temperatuur torenhoog oploopt. Gisteren werd het in Alicante 29,2 graden. Dat is een evenaring van het Spaanse warmterecord voor de hele maand januari. Dat record van eveneens 29,2 graden staat ook op naam van Alicante en dateert van 7 januari 1982. Op een officieel weerstation van het Spaanse KNMI is het daarna nooit warmer geweest.

De uitzonderlijke warmte is ook nog niet voorbij. Sterker nog: het kan vandaag nog iets warmer worden dan gisteren. Het kwik in de regio Alicante loopt op naar ruim 29 graden en een tropische 30 graden valt zelfs niet uit te sluiten.

Ook landinwaarts bij Valencia en Murcia kan het zomers worden met 25-29 graden. De komende dagen zal het vervolgens afkoelen, maar heeft de Spaanse bevolking met temperaturen van rond de 22 graden nog steeds niet veel over het weer te klagen.