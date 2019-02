Broer van Balie-jihadi voor de rechter

Abdelaziz al-H., de ex-vriend van Boersma, staat inmiddels bekend als de ’hipsterjihadi’ – goed geïntegreerd en een echte Amsterdamse festivaltijger. Zijn oudere broer Alfatah is een heel andere verschijning. Bergeijk kende hem als een keurige man in pak met grijs, naar achter gekamd haar. Hij had net een broodjeszaak overgenomen. Buurtgenoten waren dan ook verbaasd toen Alfatah al-H. in december werd opgepakt, twee maanden na zijn modieuze broer. Een jihadist met een broodjeszaak? Ze konden het zich niet voorstellen.

De Eindhovense ondernemer die de winkel aan hem had verkocht, was gecharmeerd van de voorbeeldige asielzoeker. „Hij vertelde met tranen in zijn ogen over wat hem in Syrië was overkomen en wat hij had moeten achterlaten. Daarom wilde ik helpen.”

Sterke gelijkenis met broer

Bij de overnamegesprekken kwam ook een man ten tonele met zwarte krullen. Hij vertoonde sterke gelijkenis met broer Abdelaziz. „Hij werd me voorgesteld als een neef, maar dat bleek later gelogen. Dat kwam mij toen al vreemd voor.”

De Eindhovense ondernemer vond het ook raar hoe Alfatah sprak over IS. „Hij noemde het een constructie van de Amerikanen, het geweld van die groep werd sterk overdreven.”

De horecazaak liep binnen een paar maanden al in de soep. De nieuwe eigenaar gaf het personeel zomaar salarisverhoging. „Ik waarschuwde nog: pas nou op met je uitgaven. Maar op een gegeven moment was ik niet meer welkom in de zaak. Het doet me nog steeds pijn als ik daar langs loop en ik zie dat het dicht zit.”

Broodjeswinkel

Justitie denkt dat de broodjeswinkel diende om de herkomst te maskeren van grote geldbedragen die mogelijk naar terreurgroep al-Nusra werden weggesluisd. De broers spraken onderling in versluierende taal over ’witte bonen’.

Vandaag is een eerste, niet-inhoudelijke zitting tegen Alfatah al-H. De zaak van hem en die van zijn broer worden later samengevoegd.

