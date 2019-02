Net bevallen vrouw, die van baas niet mocht kolven, krijgt een fortuin

Tijdens een rechtszaak bleek dat de vrouw tijdens een dienst van 10 uur maar één keer mocht kolfen. Als ze al kon kolven, moest ze dat doen in het zicht van haar collega’s of met bewakingscamera’s in de buurt.

Uiteindelijk zag ze door het kolfverbod haar melkproductie teruglopen, waardoor ze haar paar maanden oude baby niet langer natuurlijk kon voeden. Toen de vrouw protesteerde, werd ze door haar werkgever gedegradeerd.

De vrouw ging enkele maanden na de bevalling weer aan de slag bij het fastfoodrestaurant. Overigens moest ze het ook niet hebben van haar collega’s, want die klaagden bij de baas over de dagelijkse extra kolfpauze. Volgens Amerikaanse media wilde KFC niet reageren.