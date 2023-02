Testplicht reizigers uit China op Schiphol vervalt

Daarmee komt een eind aan een noodverordening die met veel stoom en kokend water werd opgetuigd toen China plots de reisregels versoepelde. ,,Er zijn een kleine 5300 mensen gecontroleerd. Daarvan hadden 27 mensen geen testbewijs. Vijf daarvan hadden een onleesbaar testbewijs, dat wordt ook gerekend onder geen testbewijs’’, laat een woordvoerster van de gemeente weten over de testperiode die sinds 10 januari gold.

Begin dit jaar werd luid geroepen om een testplicht voor reizigers uit China. Het land versoepelde plots de reisregels om het land binnen te komen. Dat betekende logischerwijs dat mensen meer geneigd zouden zijn om op reis te gaan. De Chinese overheid nam zijn besluit echter precies op het hoogtepunt van een coronagolf die het land overspoelde.

Volle crematoria

Tot overmaat van ramp weigerde China destijds om gegevens over het aantal besmettingen te verstrekken. De data over het aantal doden bleef bovendien steken, terwijl iedereen kon zien hoe ziekenhuizen uitpuilden van de doodzieke patiënten en crematoria overuren draaiden vanwege alle slachtoffers.

De angst begin dit jaar was dat in de coronachaos mogelijk nieuwe varianten de kop op zouden steken. Nadat enkele Europese lidstaten op eigen houtje een testplicht invoerden, besloot de EU dat er gezamenlijk beleid nodig was. In Nederland ontbrak daarvoor de wettelijke basis. Er lag wel een wet klaar, maar de senaat weigerde terug te komen van reces om die op verzoek van minister Kuipers (Volksgezondheid) met spoed te behandelen.

Noodverordening

Daarom werd gekozen voor een noodverordening in de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol ligt. Dankzij die verordening konden reizigers die direct uit China kwamen toen verplicht worden een negatief testbewijs te overleggen. Luchtvaartmaatschappijen controleerden voor vertrek, maar weigerden niemand. Bij de gate op Schiphol werden reizigers opnieuw gecontroleerd door de GGD en ambtenaren van de gemeente. Daarbij vielen dus 27 mensen door de mand.

Reizigers die niet direct, maar bijvoorbeeld via Abu Dhabi of Istanbul vlogen, werden niet gecontroleerd. Het RIVM wees er bovendien op dat een testplicht niet zaligmakend is. Iemand kan besmet zijn, maar pas later ziek worden en daarmee negatief testen. China dook evenwel niet op als land waar veel mensen mogelijk een besmetting opliepen in de wekelijkse update over de coronasituatie van het RIVM.