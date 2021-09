Extra kosten autorijders door nieuwe klimaatplannen

De groene rekenmeesters hebben een doorrekening gemaakt van het plan ’Fit for 55’, dat eurocommissaris Frans Timmermans afgelopen zomer presenteerde. In dat voorstel verhoogt Brussel de ambitie om per 2030 de hoeveelheid broeikasgassen te reduceren tot 55% in 2030 ten opzichte van 1990.

Eén maatregel is de uitbreiding van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) naar de transportsector. Naast autorijders, kost dat ook gebruikers van aardgas extra geld. Als de CO2-prijs 50 euro per ton bedraagt, betalen huizenbezitters in 2030 10 cent extra per kubieke meter gas. De hogere prijzen moeten het verbruik afremmen en leiden tot een duurzamer continent.

Brussel dwingt, zo stelt het PBL, het Nederlandse kabinet ook om meer te doen tegen energiearmoede: dat is de situatie waarin burgers stijgende energieprijzen door de vergroening niet langer kunnen opbrengen. ,,Nederland zal moeten kijken welke mogelijkheden het heeft om, aanvullend op het huidige inkomens- en sociale beleid, in het energiebeleid aandacht aan energie-armen te besteden”, aldus het PBL.