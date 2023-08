Wie krijgt gewilde en goedbetaalde baan van Timmermans in Brussel?

Den Haag/Brussel - Nu PvdA-coryfee Frans Timmermans zo goed als zeker lijsttrekker wordt van PvdA-GL komt zijn baan als Eurocommissaris vrij. Het is een gewilde positie, goedbetaald. Zowel in Brussel als Den Haag wordt er al driftig gespeculeerd over wie er voor ’de functie van Frans’ in aanmerking komen. Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) worden genoemd, evenals D66’ers Hans Vijlbrief en Kajsa Ollongren. Ook de namen van Stef Blok (VVD), Esther de Lange (CDA) en Diederik Samsom (PvdA) circuleren.

