Turkse weekendscholen kunnen hun gang gaan

Het staat iedere burger vrij om hun kinderen buiten schooltijd onderwijs te laten volgen, schrijft Koolmees aan de Tweede Kamer. „Wat het kabinet niet wenselijk vindt, is informele scholing die de integratie in Nederland belemmert of antidemocratische opvattingen stimuleert.”

Koolmees houdt daarom graag een oogje in het zeil, maar omdat het niet om formeel onderwijs gaat, heeft de Onderwijsinspectie er niks te zeggen. Verbieden kan evenmin. Wel heeft Turkije in een gesprek met minister Blok (Buitenlandse Zaken) belooft open te zijn over de financiering en de intenties. Van de achttien aanvragen voor het opzetten van weekendscholen zijn er twaalf goedgekeurd. Volgens Turkije zijn de weekendscholen vooral bedoeld om jongeren in Nederland de Turkse taal te leren.

Koolmees ’deelt’ de zorgen van de Kamer en belooft een ’verkenning’ uit te voeren naar informeel onderwijs in Nederland. Daarin worden ook de Turkse weekendscholen meegenomen.

VVD-Kamerlid Bente Becker wil het liefst dat de Turkse weekendscholen verboden worden en vindt het ’jammer’ dat dat blijkbaar niet kan. Wel vindt ze het winst dat minister Koolmees zich niet meer helemaal afhankelijk maakt van Turkije. Eerder schetste hij dat we eigenlijk van dat land moeten horen wat er in de weekendscholen in Nederland gebeurt. Becker is blij dat Koolmees zélf onderzoek gaat doen.